Radlerin von Auto angefahren - schwere Verletzungen
An einer Kreuzung prallen Auto und Rad aufeinander. Nach dem Unfall fährt die Autofahrerin davon.
Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Kassel ist eine Radfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe für die 61-Jährige nicht, teilte die Polizei mit. Sie sei in eine Klinik gebracht worden. Die 59 Jahre alte Autofahrerin war nach dem Unfall am Mittwochmittag zunächst geflüchtet, später erschien sie auf einer Polizeiwache.
Nach den bisherigen Ermittlungen war sie an einer Kreuzung im Stadtteil Niederzwehren gegen die Radlerin gefahren, die ihr die Vorfahrt genommen hatte. Die 61-Jährige wurde auf die Windschutzscheibe und dann zu Boden geschleudert. Ihren Führerschein musste die Autofahrerin abgeben.