An unbeschranktem Bahnübergang

Radlerin wird von Regionalbahn erfasst und stirbt

Eine 43-Jährige ist in Unterfranken auf ihrem Fahrrad unterwegs. Sie will Schienen einer Nebenstrecke überqueren. In diesem Moment kommt ein Regionalzug.

Auch die Feuerwehr war nach dem Unfall im Einsatz. Foto: Ralf Hettler/dpa
Auch die Feuerwehr war nach dem Unfall im Einsatz.

Alzenau (dpa) - Ein Radfahrerin ist in Unterfranken nahe der Grenze zu Hessen von einer Regionalbahn erfasst worden und gestorben. Die 43-Jährige habe die Gleise der Kahlgrundbahn bei Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) an einem unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dort habe die Frau offenbar eine Regionalbahn übersehen und sei von dem Zug erfasst worden. Warum sie den Zug nicht bemerkte, blieb zunächst unklar.

Ein umgehend alarmierter Notarzt habe nur noch den Tod der 43-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei mit. Ein Experte sollte Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Suche nach der Unfallursache unterstützen.

Die Fahrgäste im Zug wurden laut Polizei von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Strecke der Kahlgrundbahn zwischen Schöllkrippen und Kahl am Main blieb nach dem Unfall zunächst gesperrt, die Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein.

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