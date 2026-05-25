Rätsel um Unfallort: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer
Mit frischen Unfallschäden am Auto fährt ein Betrunkener über die Autobahn. An einer roten Ampel nimmt die Polizei ihn fest. Wer weiß, wo der Fahrer in einen Unfall verwickelt war?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem offensichtlich bei einem Unfall beschädigten Wagen auf einer Autobahn unterwegs gewesen und hat dort mehrfach die Aufforderung zum Anhalten der Polizei missachtet. Zeugen meldeten den Mann auf der Autobahn 66 bei Hattersheim am Sonntagabend, wie die Polizei mitteilte. Beamte versuchten demnach anschließend, den Fahrer anzuhalten.
Erst als der Mann die Autobahn in Richtung Wiesbadener Stadtmitte verließ, kam er an einer roten Ampel zum Stehen. Dort sollen Polizisten den Angaben nach die Beifahrertür geöffnet, den Fahrzeugschlüssel abgezogen und den Mann festgenommen haben. Dem Fahrer wurde Blut abgenommen und der Autoschlüssel einbehalten.
Das Fahrzeug wies ringsherum frische Unfallschäden auf, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Vorderreifen sollen in einer V-Position gestanden haben. Wo der Fahrer aber in einen Unfall verwickelt gewesen war, war zunächst unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallort machen können, sich zu melden.