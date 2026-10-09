Rätsel um Verletzungen eines Mannes auf Cannstatter Wasen
Wie kam es zu den Verletzungen eines 28-Jährigen an einem Biergarten? Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall auf den Cannstatter Wasen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 28-jähriger Mann ist auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart schwer verletzt worden. Er sei vom Sicherheitsdienst an alarmierte Polizisten übergeben worden, teilte die Polizei mit.
Die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» hatten zuvor berichtet, dass der Mann nach eigenen Angaben von einem Sicherheitsdienst angegriffen worden sein soll. Der Vorfall soll sich zugetragen haben, als er zurück in ein Festzelt wollte, dort aber abgewiesen wurde. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage lediglich, dass der Mann schwer verletzt angetroffen wurde.
Woher seine Verletzungen stammten, blieb laut Polizei zunächst unklar. Die Ermittler bitten nun etwaige Zeugen um Hilfe, die Angaben zum Vorfall in der Nacht zum Samstag machen können.