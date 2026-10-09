Rätselhafter Vorfall

Rätsel um Verletzungen eines Mannes auf Cannstatter Wasen

Wie kam es zu den Verletzungen eines 28-Jährigen an einem Biergarten? Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall auf den Cannstatter Wasen.

Der Schwerverletzte wurde auf den Wasen an die Polizei übergeben. (Symbolbild) Foto: Franziska Kraufmann/dpa
Der Schwerverletzte wurde auf den Wasen an die Polizei übergeben. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) -  Ein 28-jähriger Mann ist auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart schwer verletzt worden. Er sei vom Sicherheitsdienst an alarmierte Polizisten übergeben worden, teilte die Polizei mit.

Die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» hatten zuvor berichtet, dass der Mann nach eigenen Angaben von einem Sicherheitsdienst angegriffen worden sein soll. Der Vorfall soll sich zugetragen haben, als er zurück in ein Festzelt wollte, dort aber abgewiesen wurde. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage lediglich, dass der Mann schwer verletzt angetroffen wurde. 

Woher seine Verletzungen stammten, blieb laut Polizei zunächst unklar. Die Ermittler bitten nun etwaige Zeugen um Hilfe, die Angaben zum Vorfall in der Nacht zum Samstag machen können.

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