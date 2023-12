Fuldatal (dpa/lhe) - Zwei maskierte Männer haben am Dienstagabend in Fuldatal (Landkreis Kassel) eine Tankstelle überfallen. Einer der Männer war mit einer Machete bewaffnet, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Täter erbeuteten demnach etwa 1000 Euro und flohen zu Fuß. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich laut Polizei eine Angestellte in der Tankstelle, die einen Schock erlitt.