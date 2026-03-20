Stuttgart

Ramadan-Feier mit etwa 3.000 Teilnehmern legt Verkehr lahm

Rund 3.000 Menschen feiern das Ende des Fastenmonats Ramadan auf einem Sportplatz in Stuttgart. Der massive Andrang führt zu erheblichen Problemen im Berufsverkehr.

Zu der Veranstaltung kamen etwa 3000 Menschen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart/dpa
Zu der Veranstaltung kamen etwa 3000 Menschen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen einer Gebetsfeier zum Ende des Fastenmonats Ramadan ist es in Stuttgart zu einem Verkehrschaos im Berufsverkehr gekommen. Zu der Veranstaltung waren etwa 3.000 Menschen erschienen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Viele kamen mit dem Auto, was zu chaotischen Szenen führte.

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Die Polizei erfuhr sehr kurzfristig von der Veranstaltung, begleitete das Fest dennoch von Beginn an. Ob die Veranstaltung offiziell angemeldet war, blieb zunächst unklar. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens mussten die Beamten Verstärkung nachordern. Die Polizei übernahm vor Ort die Verkehrsregelung.

Die Gebetsfeier auf einem Sportplatz in Bad Cannstatt endete etwa nach einer Stunde – dabei kam es erneut zu einem Verkehrschaos. Erneut übernahm die Polizei die Verkehrsregelung. Zu Unfällen oder Park- und Verkehrsverstößen kam es nicht.

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