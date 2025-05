Ranking mit beliebtesten Babynamen 2024 wird veröffentlicht

Wiesbaden (dpa) - Die Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht am Donnerstag (10.00 Uhr) die neue Rangliste der beliebtesten Babynamen für das vergangene Jahr. 2023 waren unter frisch gebackenen Eltern Sophia und Noah die Favoriten gewesen. Die Organisation veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen.