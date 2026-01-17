Raser entkommt Polizei nach Verfolgung durch Frankfurt
Die Polizei will einen Wagen kontrollieren, doch der Fahrer tritt aufs Gas. Er kann entkommen, die Polizei sucht Zeugen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer in Frankfurt geliefert. Der Unbekannte habe zuvor versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen, teilte die Polizei mit. Einer Streife war der Wagen demnach aufgefallen, weil er in einer Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Richtung unterwegs war.
Der Fahrer hielt das Auto an einer roten Ampel an, die Polizei gab ihm Zeichen, anzuhalten. Doch er trat aufs Gas, fuhr erst stadtauswärts, dann wieder stadteinwärts. Zeitweise beschleunigte der Fahrer in der Stadt auf mehr als 150 Kilometer pro Stunde, wie es in der Mitteilung heißt.
Die Polizei folgte dem Fahrer noch in Richtung Zoo, dann geriet er außer Sicht der Streife - und konnte nicht gefasst werden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht in Gefahr gewesen.