Rathauschef: Bei Hitze auf andere achten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf mögliche neue Hitzewellen hat die Stadt Wiesbaden zum Miteinander aufgerufen. «Hitzeperioden werden uns künftig häufiger begegnen», teilte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) mit. «Deshalb appelliere ich eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger: Achten Sie auf sich und aufeinander. Schauen Sie nach Ihren Nachbarinnen und Nachbarn, Freunden und Angehörigen.» Wichtig sei, dass es nicht bei einem einzigen Mal bleibe. «Gerade an heißen Tagen kommt es darauf an, regelmäßig nachzufragen und in Kontakt zu bleiben.»

Bei der zurückliegenden Hitzewelle Ende Juni mit Höchstwerten von rund 40 Grad seien Rettungsdienst und Krankenhäuser an ihre Grenzen gekommen, ergänzte Norbert Hagner, Sachgebietsleiter Rettungsdienst und Medizinische Gefahrenabwehr. Die Zahl der rettungsdienstlichen Todesfeststellungen sei auf 33 Fälle angestiegen - rund zehnmal mehr als an einem Vergleichswochenende im Sommer 2025 mit Temperaturen von nur knapp über 30 Grad.

«Nicht jeder einzelne Fall lässt sich unmittelbar auf die Hitze zurückführen», ergänzte der Experte. Die deutliche Häufung während der extremen Temperaturen mache jedoch sichtbar, wie stark insbesondere ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen gefährdet seien.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum