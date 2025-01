Raub bei Travis-Scott-Konzert? - Prozess hat begonnen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein halbes Jahr nach einem Konzert des Rappers Travis Scott in Frankfurt hat der Prozess gegen eine mutmaßliche Bande wegen schweren Raubs begonnen. Laut Anklage sollen sie bei dem Konzert Besuchern Goldketten vom Hals gerissen haben, um diese anschließend zu verkaufen. Die Polizei habe in ihrem Wagen über 20 Goldketten gefunden, berichtete der Staatsanwalt am Rande des Verfahrens im Frankfurter Landgericht. Der Wert pro Stück variiere zwischen 74 und mehreren Tausend Euro.