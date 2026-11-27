Razzia in Karlsruhe und Ettlingen wegen Drogenhandels
Zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren sollen den Drogenhandel maßgeblich gesteuert haben. Die Polizei vollstreckt Haftbefehle – und durchsucht unter anderem Wohnungen in Karlsruhe und Ettlingen.
Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe läuft nach Polizeiangaben wegen des Verdachts auf Drogenhandel eine Razzia in Gaststätten, Spielhallen, Shisha-Bars und Wohnungen. Es gehe um den gemeinschaftlichen Handel mit Betäubungsmitteln, darunter Kokain sowie größere Mengen Cannabis, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Tätergruppierung sei gemeinsam vorgegangen.
Es wurden nach Polizeiangaben zwei Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Köpfe der Gruppierung vollstreckt. Die beiden Verdächtigen sind 20 und 24 Jahre alt. Beide hätten einen maßgeblichen Anteil am Drogenhandel. Es gebe zudem weitere Personenkontrollen.
Auch vier Wohnungen würden durchsucht, drei in Ettlingen und eine in Karlsruhe. In der Karlsruher Wohnung sei bereits zuvor Drogenhandel festgestellt worden.