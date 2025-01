Razzia in Schleuser-Affäre - Ermittler kommen mit Haftbefehl

Krefeld (dpa) - Im Großverfahren gegen eine mutmaßliche Schleuserbande rund um zwei Rechtsanwälte haben die Ermittler zehn Wohn- und Geschäftsräume mutmaßlicher Schleuser und Geschleuster in Krefeld und in Niederdorfelden bei Frankfurt durchsucht. An der Aktion seien 130 Einsatzkräfte von Landespolizei, Bundespolizei und Staatsanwaltschaft beteiligt, teilte die Polizei in Krefeld mit.