RB Leipzig macht sich Gedanken über Wintertransfers

Leipzig (dpa) - RB Leipzig schließt Wintertransfers nicht mehr aus. Angesichts der massiven Verletzungsausfälle mit zuletzt bis zu acht Spielern könnte in der Transferperiode ab 3. Januar durchaus etwas passieren. «Wir werden uns in jedem Fall zusammensetzen und darüber reden. Es wird ja im Hintergrund schon viel gearbeitet und natürlich schauen wir, ob bestimmte Dinge dann auch Sinn machen», sagte Trainer Marco Rose vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).