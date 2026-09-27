RB Leipzig nach 2:0 in Marburg im Pokal-Achtelfinale
Die Leipzigerinnen stellten auswärts früh die Weichen auf Sieg. Nun soll der Schwung vom Pokal mit in die Bundesliga genommen werden.
Marburg (dpa) - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Jonas Stephan gewann bei den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg mit 2:0 (2:0). RB-Kapitänin Annabel Schasching brachte ihr Team nach zwei Minuten mit einer Flanke aus halblinker Position, die sich über die Marburger Torhüterin ins Tor senkte, in Führung. Nach einer Viertelstunde erhöhte Emanuela Pfister auf 2:0.
Der Hessenliga-Vertreter war anders als RB in der Bundesliga gut in die Saison gestartet. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen liegen die Blau-Gelben an der Tabellenspitze. Die Leipzigerinnen schafften mit dem 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg erst am vierten Spieltag den ersten Sieg in der Bundesliga, verloren insgesamt schon drei Partien bei fünf Liga-Spielen.
Dennoch war Leipzig das dominierende Team, der Klassenunterschied wurde mehr als sichtbar. Nach der Halbzeit steigerten sich die Hessinnen, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen.