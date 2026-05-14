RB-Stürmer Romulo: Diese Tor-Wette hat er mit seiner Frau

Leipzig (dpa) - Für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga gab es für Romulo eine besondere Motivation aus den eigenen vier Wänden. Der Stürmer von RB Leipzig wettete mit seiner Frau, wie viele Tore er schießen würde. Die genaue Anzahl hält der 24-Jährige geheim, gibt vor dem letzten Spiel in Freiburg aber zu, dass noch einiges zu tun ist. «Ich muss schon noch ein paar Tore schießen», sagte Romulo.

Nach bisher 29 Einsätzen steht der Brasilianer bei neun Toren. Doch schon vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zieht er zufrieden Bilanz: «Ich bin sehr glücklich. Ich habe gut gespielt und vor allem hat die Mannschaft ihr Ziel erreicht.» Und wenn er seine Wette verliert? «Dann muss ich meiner Frau ein schönes Geschenk machen», sagte Romulo.

Das Ziel war die Qualifikation zur Champions League. Nachdem dies am vergangenen Spieltag mit dem Sieg gegen St. Pauli geschafft wurde, trudelten die Nachrichten aus der Heimat ein. «Ich schaute auf mein Telefon und hatte direkt so viele Nachrichten. Die Leute wollten wissen, wann mein erstes Spiel in der Champions League ist. Sie wollen unbedingt dabei sein», sagte Romulo.

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Nächstes Ziel: Punkterekord

Der Angreifer war bis zum vorigen Sommer in Deutschland weitgehend unbekannt. Erst der Wechsel vom türkischen Club Göztepe nach Leipzig für geschätzte 20 Millionen Euro verhalf ihm auf eine größere Bühne.

Ein Ziel hat Romulo für das Freiburg-Spiel noch. «Wir können Geschichte schreiben und 68 Punkte holen. Das ist für die ganze Mannschaft wichtig. Deshalb wollen wir das unbedingt gewinnen», sagte Romulo.