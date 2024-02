Reallöhne erstmals seit drei Jahren gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Reallöhne in Hessen sind erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen. Die etwas geringere Inflation und die starke Erhöhung der Nominallöhne habe 2023 zu einem leichten realen Lohnplus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geführt, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahresvergleich wuchsen die Nominallöhne um 6,2 Prozent, dafür sorgten auch die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie für viele Beschäftigte und die Erhöhung des Mindestlohns. Die Verbraucherpreise stiegen zugleich etwas weniger stark um 5,8 Prozent. So blieb den Menschen unterm Strich etwas mehr Geld im Portemonnaie.