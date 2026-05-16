Fußball-Bundesliga

Rechenspiele im Keller: Braucht es den direkten Vergleich?

Selten war die Konstellation im Abstiegskampf vor einem 34. Spieltag in der Bundesliga so spannend. Was das Trio für den Sprung in die Relegation braucht – und welcher Sonderfall eintreten kann.

Heidenheims Hoffnungsträger: Trainer Frank Schmidt. (Archivbild) Foto: Ulrich Hufnagel/dpa
Heidenheims Hoffnungsträger: Trainer Frank Schmidt. (Archivbild)

Hamburg/Heidenheim (dpa) - Drei Vereine, 26 Punkte, je ein Spiel in Hamburg und Heidenheim: Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga spitzt sich die Situation im Abstiegskampf zu. Das große Ziel des Trios VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli ist der Sprung in die Bundesliga-Relegation.

Bild

Wolfsburg gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hamburg bei St. Pauli, Heidenheim will zeitgleich im eigenen Stadion gegen den FSV Mainz 05 eine fulminante Aufholjagd krönen. Wer braucht für Platz 16 was? Ein Blick auf die Rechen-Szenarien im Keller.

16. VfL Wolfsburg (26 Punkte/42:68 Tore/Tordifferenz: -26)

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Für Wolfsburg ist die Rechnung am einfachsten.

Bild

- Bei einem Sieg bei St. Pauli bleibt Wolfsburg auf Platz 16, wenn Heidenheim nicht das um drei Tore schlechtere Torverhältnis aufholt.

- Bei einem Remis bei St. Pauli bleibt Wolfsburg auf Platz 16, wenn Heidenheim nicht gegen Mainz gewinnt.

- Bei einer Niederlage bei St. Pauli steigt Wolfsburg ab.

Bild
Wolfsburgs Hoffnungsträger: Christian Eriksen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Wolfsburgs Hoffnungsträger: Christian Eriksen. (Archivbild)

17. 1. FC Heidenheim (26/41:70/-29)

Heidenheim muss zwingend gewinnen, braucht dazu aber voraussichtlich fremde Hilfe.

- Bei einem Sieg gegen Mainz ist Heidenheim in der Relegation, wenn St. Pauli und Wolfsburg Remis spielen.

Bild

- Bei einem Sieg gegen Mainz und einem gleichzeitigen Wolfsburger Sieg gegen St. Pauli ist Heidenheim in der Relegation, wenn es das um drei Treffer schlechtere Torverhältnis gegenüber Wolfsburg aufholt.

- Bei einem Sieg gegen Mainz ist Heidenheim in der Relegation, wenn St. Pauli gegen Wolfsburg nicht höher gewinnt als Heidenheim gegen Mainz.

- Bei jedem Remis und jeder Niederlage steigt Heidenheim ab.

Bild
St. Paulis Hoffnungsträger: Kapitän Jackson Irvine. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
St. Paulis Hoffnungsträger: Kapitän Jackson Irvine. (Archivbild)

18. FC St. Pauli (26/28:57/-29)

St. Pauli muss zwingend gewinnen, könnte dazu aber auch auf fremde Hilfe angewiesen sein.

- Bei einem Sieg gegen Wolfsburg ist St. Pauli in der Relegation, wenn Heidenheim nicht gegen Mainz gewinnt.

Bild

- Bei einem Sieg gegen Wolfsburg ist St. Pauli in der Relegation, wenn Heidenheim niedriger gegen Mainz gewinnt als St. Pauli gegen Wolfsburg.

Sonderfall: Punkt- und Torgleichheit

Im Kampf um Platz 16 könnte es mit realistischen Endergebnissen dazu kommen, dass Wolfsburg und Heidenheim punkt- und torgleich die Spielzeit beenden. Ein solcher Fall würde beispielsweise eintreten, wenn Wolfsburg mit 3:2 bei St. Pauli gewinnt und Heidenheim mit 4:0 gegen Mainz siegt. Dann hätten beide Teams 29 Punkte, 45 erzielte und 70 kassierte Tore.

Bild

Was passiert dann?

Bei Punktgleichheit hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) sechs Kriterien. Die Kriterien eins (Tordifferenz) und zwei (Anzahl der erzielten Tore) wären in diesem Fall identisch. 

Somit käme Kriterium drei, der direkte Vergleich, ins Spiel: Hiermit würde sich Wolfsburg nach einem 3:1-Auswärtssieg und einem 1:1 im eigenen Stadion durchsetzen. Die Kriterien vier (Auswärtstore im direkten Vergleich), fünf (Auswärtstore in der ganzen Saison) und sechs (direktes Duell auf neutralem Platz) wären damit hinfällig.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Herzschlagfinale im Abstiegskampf: So geht es Heidenheim an
Fußball-Bundesliga

Herzschlagfinale im Abstiegskampf: So geht es Heidenheim an

Frank Schmidt bereitet seine Heidenheimer auf ein packendes Saisonfinale vor – und vertraut auf die Erfahrungen aus den Vorjahren. Nur mit einem Sieg bleibt die Chance auf die Rettung gewahrt.

15.05.2026

Einer aus drei: Wer rettet sich in die Relegation?
Fußball-Bundesliga

Einer aus drei: Wer rettet sich in die Relegation?

Selten war die Konstellation im Abstiegskampf vor einem Saisonfinale so spannend. Wolfsburg, Heidenheim und der FC St. Pauli sind punktgleich auf den letzten drei Plätzen. Wer hat die besten Chancen?

15.05.2026

Wer steigt ab? Endspiel St. Pauli gegen Wolfsburg perfekt
Fußball-Bundesliga

Wer steigt ab? Endspiel St. Pauli gegen Wolfsburg perfekt

Beide sind punktgleich. Beide wollen in die Relegation. Und beide spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Mit St. Pauli gegen Wolfsburg bekommt die Bundesliga ein echtes Abstiegskampf-Finale.

10.05.2026

FC Bayern siegt mit Torrekord - Wolfsburg verliert
Fußball-Bundesliga

FC Bayern siegt mit Torrekord - Wolfsburg verliert

Der FC Bayern München stellt beim klaren Auswärtssieg gegen St. Pauli einen neuen Torrekord auf. Leverkusen holt im Champions-League-Rennen auf, Wolfsburg taumelt dagegen dem Abstieg entgegen.

11.04.2026

Bayer zaubert, BVB-Erfolg auf St. Pauli, Mainz siegt bei RB
24. Spieltag

Bayer zaubert, BVB-Erfolg auf St. Pauli, Mainz siegt bei RB

Das gibt es in dieser Saison noch nicht: Dortmund gewinnt zum zweiten Mal nacheinander. Danach zaubert Bayer. Im Abstiegskampf kassieren Heidenheim und Bochum Rückschläge. So wie Leipzig weiter oben.

01.03.2025