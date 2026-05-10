Weinbau

Rechtecke ohne Reben – Weinkrise mit mehr Weinbergsbrachen?

Pilzkrankheiten und Touristenschwund oder Blühwiesen und Lavendelanbau? Welche Risiken und Chancen Brachen in Weinbergen haben. Schrumpfen die Rebflächen in der Weinbaukrise?

Steillagen-Weinbau wie hier an der Mosel ist besonders arbeitsaufwendig. Manche Parzellen werden daher von ihren Winzern aufgegeben. Foto: Thomas Frey/dpa
Steillagen-Weinbau wie hier an der Mosel ist besonders arbeitsaufwendig. Manche Parzellen werden daher von ihren Winzern aufgegeben.

Wiesbaden/Bodenheim (dpa) - Rhein- und Moseltal sind vielerorts Bilderbuchlandschaften, beliebt bei Radlern und Wanderern. Besonders romantisch erscheint der Steillagenweinbau. Historische Terrassen mit Reben türmen sich kleinteilig in die Höhe. Doch immer wieder klaffen dazwischen ausgesparte Rechtecke: Brachen im Weinberg. Auch fernab von Steillagen gibt es sie. Werden es mehr? Sind Brachen Ausdruck der Weinbaukrise? Welche ökologischen Folgen haben sie? Sind es dauerhafte Flächenstilllegungen?

Bild

Steigende Kosten und Löhne, weniger Weinkonsum, Gesundheitsbewusstsein, Videokonferenzen statt Geschäftsessen, Überproduktion, internationale Konkurrenz und US-Zölle setzen Winzer bundesweit unter Druck. 

Trend zu Weißwein

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

2025 hat es laut dem Deutschen Weininstitut (DWI) in Bodenheim bei Mainz bundesweit rund 102.000 Hektar Rebfläche gegeben. Das sind etwa 1.300 weniger gewesen als im Vorjahr. «Das Gros des Rückgangs ist mit rund 800 Hektar auf Baden-Württemberg entfallen», sagt DWI-Sprecher Ernst Büscher. Das hänge auch mit dem dortigen hohen Anteil von Rotwein zusammen. Dieser gelte als schwerer und alkoholhaltiger als Weißwein, der mehr im Trend liege.

Bild
Hier wachsen keine Trauben mehr: In der Lage «Lehmener Würzlay» an der Mosel liegen Weinberge brach. Foto: Thomas Frey/dpa
Hier wachsen keine Trauben mehr: In der Lage «Lehmener Würzlay» an der Mosel liegen Weinberge brach.

Aber auch etwa der hessische Rheingau hat laut Büscher zugleich einen Rückgang von etwa 60 Hektar erlebt. Im rheinland-pfälzischen Moseltal seien rund 160 Hektar weniger Rebfläche registriert worden - vor allem wegen des arbeitsintensiven Steillagenweinbaus. «In der Flachlage sind pro Hektar und Jahr bei guter Mechanisierung rund 200 Arbeitsstunden nötig, in der Steillage aber 1000, also fünfmal so viel», erklärt Büscher.

«Der Weinbau befindet sich in einem Strukturwandel»

Insgesamt wäre es indes zu früh, einen größeren Flächenrückgang im Weinbau auszurufen. «Seit Ende der 90er Jahre schwankt die Rebfläche in Deutschland immer um die 100.000 Hektar», sagt Büscher. Langfristig könnte sie allerdings tatsächlich merklich schrumpfen, wenn der Weinkonsum deutlich weiter sinke.

Bild

Auch Hessens Weinbauministerium in Wiesbaden erläutert: «Der Weinbau befindet sich in einem Strukturwandel.» Zugleich betont es: «Ein krisenbedingter struktureller Rückgang der Weinbergsflächen» sei indessen nicht zu erkennen. 

Unterschiede zwischen dauerhafter und zeitweiser Brache

Der Chef der Sektkellerei Henkell Freixenet in Wiesbaden, Andreas Brokemper, spricht ebenfalls von «einem Anpassungsdruck» für Winzer – ohne dass jedoch ein langfristiger Trend zu mehr Brachen abzuleiten wäre. Eine ähnliche Debatte habe es schon vor zwei Jahrzehnten gegeben, als etwa zahlreiche Weingüter ohne Familiennachfolger geblieben seien. Danach sei es wieder zu einem Aufschwung im deutschen Weinbau «mit neuer Kreativität und Produktivität» gekommen. 

Bild

Wichtig ist laut Experten die Unterscheidung zwischen dauerhafter und zeitlich befristeter Weinbergsbrache. Der Rheingauer Weinbaupräsident Peter Seyffardt warnt bei endgültigen Flächenstilllegungen vor sogenannten Drieschen, also vor nicht ordentlich gerodeten Weinbergen mit verbleibenden Rebenwurzeln im Boden. 

Reblaus und Rebzikade

Hier siedeln sich ihm zufolge neben «Reblaus, Amerikanische Rebzikade und anderen insektiziden Schädlingen auch Pilzkrankheiten» an, mit einem «überaus negativen Einfluss auf die direkten Nachbarparzellen». DWI-Sprecher Büscher vergleicht dies mit Blick auf verwehte Pilzsporen mit «Menschen, die neben Kranken leben und sich anstecken können». 

Bild
Flachlagen im Weinbau sind leichter zu bewirtschaften als Steillagen - aber auch hier gibt es viel Handarbeit. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Flachlagen im Weinbau sind leichter zu bewirtschaften als Steillagen - aber auch hier gibt es viel Handarbeit.

Weinbaupräsident Seyffardt warnt bei mehr Brachen auch vor weniger schönen Anblicken. Gäste kämen «wegen der reichhaltig vorhandenen Kulturdenkmäler wie Klöster, Burgen und Schlösser in den Rheingau». Sollte sich diese Kulturlandschaft aber «negativ verändern, werden wir auch touristisch an Attraktivität verlieren und weniger Gäste im Rheingau begrüßen dürfen».

Flächenbörse für Winzer

Laut Hessens Weinbauministerium gibt es zudem «klare rechtliche Vorgaben und funktionierende Kontrollmechanismen» für eine ordnungsgemäße Rodung von Weinbergsflächen. 

Bild

Zugleich versucht die Branche, dauerhafte Stilllegungen zu verhindern. Seyffardt erklärt etwa mit Blick auf andere Winzer: «Der Rheingauer Weinbauverband ist gerade dabei, eine Flächenbörse aufzubauen, um die frei werdenden Flächen zu vermitteln.»

Lavendel oder Hanf statt Weinreben?

Wird ein Weinberg dennoch auf Dauer gerodet, empfiehlt Seyffardt auch womöglich andere Nutzungen, etwa den Anbau von Olivenbäumen, Lavendel oder Hanf – oder an die «Beweidung und Verkauf der Erzeugnisse». Auch ein mobiler Weinstand oder ein Camping wären denkbar. 

Bild
Neue Nutzung: Lavendel und Kräuter werden auf einer brachliegenden Weinbergsfläche in der Lage «Lehmener Würzlay» an der Mosel angebaut. Foto: Thomas Frey/dpa
Neue Nutzung: Lavendel und Kräuter werden auf einer brachliegenden Weinbergsfläche in der Lage «Lehmener Würzlay» an der Mosel angebaut.

Anders ist es, wenn Winzer Parzellen nur vorübergehend stilllegen, etwa für eine Marktentlastung, längerfristige Marktbeobachtung und Bodenverbesserung. Baden-Württemberg will diese sogenannten Rotationsbrachen finanziell fördern bei Nachweis etwa von neuen Blühpflanzen. 

Pflanzrechte bleiben lange erhalten

Der Deutsche Weinbauverband fordert, eine solche Subvention bundesweit einzuführen. Laut Seyffardt kann die Begrünung einer Rotationsbrache auch Humusgehalt, Wasserhaltekraft, Bodengesundheit und Artenvielfalt verbessern. 

Bild

Zudem erklärt er: «Nach den neuesten rechtlichen Änderungen kann diese Brache – ohne Verlust der Pflanzrechte – nahezu 13 Jahre geführt werden.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Steigende Kosten drücken Winzer-Löhne trotz harter Arbeit
Weinbau

Steigende Kosten drücken Winzer-Löhne trotz harter Arbeit

Manche Weinbauern arbeiten nach Branchenangaben sieben Tage pro Woche, um über die Runden zu kommen. Die Bundesagentur für Arbeit nennt eine monatliche Entgeltsumme.

vor 1 Stunde

Weinbaukrise: Winzer setzen auch auf Techno und Feuerwerk
Wein

Weinbaukrise: Winzer setzen auch auf Techno und Feuerwerk

Weingenuss mit Events zwischen Reben: Was Experten in Hessen und Rheinland-Pfalz Weinbauern raten, um neue Kunden zu gewinnen. Wie könnte dabei der Tourismus mehr helfen?

01.03.2026

Hessens Weinbranche setzt im Grauburgunder-Boom auf Riesling
Weinbau

Hessens Weinbranche setzt im Grauburgunder-Boom auf Riesling

Ist Riesling-Wein sauer? Hartnäckig hält sich dieses Vorurteil. Welche Chancen für Hessens dominierende Rebsorte sehen Weinbauminister und -präsident? Was hat der Klimawandel damit zu tun?

25.01.2026

Schmitt will gemeinsames Zeichen von Weinbau-Bundesländern
Winzer unter Druck

Schmitt will gemeinsames Zeichen von Weinbau-Bundesländern

Der Weinbau steckt in einer tiefen Krise. Acht Minister beraten im für seine Weine berühmten hessischen Kloster Eberbach über Auswege. Die Rheinland-Pfälzerin Schmitt legt Vorschläge vor.

20.11.2025

Agrar

Steillagenweinbau: aufwendig und für Fortgeschrittene

Weinbau in Steillagen ist arbeitsintensiv, kostspielig und nicht ungefährlich - aber auch faszinierend und ein Tourismusmagnet. Die Besonderheiten finden sich in der Flasche und im Preis wieder.

09.06.2023