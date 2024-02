Rechtsrheinische Bahnstrecke ab Mitte 2026 gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Für eine Generalsanierung plant die Deutsche Bahn ab der Jahresmitte 2026 eine weitgehende Vollsperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf in Nordrhein-Westfalen. Die Sperrung soll fünf Monate lang - vom 10. Juli bis 11. Dezember - erfolgen, um Gleise, Weichen, Brücken und weitere Infrastruktur instand zu setzen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Züge sollen linksrheinisch umgeleitet oder durch Busse ersetzt werden. Vorbild ist die Generalsanierung des Riedbahn genannten Abschnitts zwischen Frankfurt und Mannheim, der ab Mitte Juli 2024 für fünf Monate vollgesperrt wird.

Der Korridor «Rechter Rhein» über Koblenz und Neuwied zähle ebenso zu den hochbelasteten Strecken in Deutschland. Die Infrastruktur sei überaltert und störanfällig, sagte der unter anderem für Hessen und Rheinland-Pfalz zuständige Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Klaus Vornhusen. In der Sperrzeit soll der Abschnitt in einen angemessenen Zustand versetzt werden, damit die Pünktlichkeit steige.