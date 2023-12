Drach entzieht Verteidigern das Vertrauen

Dann platzt an diesem 98. Verhandlungstag auch schon die Bombe: Der frühere Reemtsma-Entführer hat in zwei Schreiben an das Gericht die Entpflichtung seiner beiden Verteidiger beantragt. Zur Begründung holt Drach am Freitag in einer vom Blatt abgelesenen Erklärung zum Rundumschlag aus. So sei etwa einer der Verteidiger von einem Oberstaatsanwalt «gekauft» und in die Sitzungsvertreterinnen der Staatsanwaltschaft verliebt. Einzige Konsequenz, die das Gericht ziehen könne, sei die Entlassung der Verteidiger und die «sofortige Einstellung des Verfahrens gegen mich», meint Drach.