DFB-Pokal

Reese erneut ein Opfer des VAR: «Ich jubele nicht mehr»

Fabian Reese trifft, jubelt – doch der Videobeweis stoppt ihn erneut. Warum Berlins Kapitän nach dem Pokal-Krimi genug hat und was sein Trainer dazu sagt.

Fabian Reeses Treffer in der Anfangsphase gegen Freiburg wurde aberkannt. Foto: Andreas Gora/dpa
Fabian Reeses Treffer in der Anfangsphase gegen Freiburg wurde aberkannt.

Berlin (dpa) - Fabian Reese und der Videobeweis werden in dieser Fußball-Saison definitiv keine Freunde mehr. «Ich weiß nicht, wie viele Tore mir in dieser Saison schon geklaut wurden durch Abseits und VAR. Ich jubele in Zukunft nicht mehr», kündigte der Berliner Kapitän nach der bitteren Pokal-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg an. Auch in der 2. Fußball-Bundesliga wurden dem 28-Jährigen in dieser Spielzeit bereits mehrere Treffer aberkannt.

Vor Reeses Tor hatte Mitspieler Julian Eitschberger im Abseits gestanden. Foto: Andreas Gora/dpa
Vor Reeses Tor hatte Mitspieler Julian Eitschberger im Abseits gestanden.

Was war passiert? Bereits nach sieben Minuten hatte Reese den Ball zur vermeintlichen Führung über die Freiburger Torlinie gedrückt. Doch weil bei der Hereingabe zuvor auch der sich im Abseits befindliche Julian Eitschberger zum Ball gegangen war, nahm Schiedsrichter Patrick Ittrich den Treffer nach VAR-Hinweis zurück. «Mir wurde erklärt, dass Eitschberger den Ball touchiert hat. Und wenn das der Fall war, ist es abseits und kein Tor», sagte Hertha-Coach Stefan Leitl.

In der Verlängerung des Viertelfinales traf Reese dann zwar mit einem regulären Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 und verwandelte auch im Elfmeterschießen souverän - doch selbst der Offensivspieler konnte die bittere Niederlage und damit das jähe Ende des Berliner Pokaltraums nicht verhindern.

