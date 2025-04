Regen könnte Wasserstand des Bodensees leicht steigen lassen

Meersburg/Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Wasserstand am Bodensee ist zwar derzeit so niedrig wie lange nicht mehr. Allerdings wird der Regen der kommenden Tage die Lage rund um die Ufer nach Einschätzung von Experten auch wieder etwas entspannen. «Es wird erwartet, dass sich die angekündigten Niederschläge zum kommenden Wochenende hin geringfügig positiv auf den Wasserstand des Bodensees auswirken werden», sagte ein Sprecher der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe.