Regen und Gewitter zum Wochenbeginn in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Hessen auf starke Schauer und vereinzelte Gewitter einstellen. Der Montag bringt zudem mäßigen bis starken Wind und Temperaturen zwischen maximal 10 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.