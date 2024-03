Regenwetter zum Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Grau und nass wird das Wochenende in Hessen. Schon der Freitag startet wechselnd bewölkt und zunächst nur mit ein paar Regentropfen, bevor ab mittags gebietsweise Schauer aufkommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Nachmittags und am Abend schließen die Meteorologen einzelne Gewitter nicht aus. Immerhin bleibe es weiterhin mild bei höchstens 14 bis 17 Grad.