Reger Betrieb am Flughafen und viel Verkehr zum Ferienbeginn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit viel Verkehr auf den Straßen sind die Menschen in Hessen in das erste Wochenende vor den Osterferien gestartet. Auch am Frankfurter Flughafen herrschte am Samstag nach Angaben eines Fraport-Sprechers reger Betrieb. Etwa 172.000 Passagiere seien an diesem Tag geplant. Das entspreche 1170 Starts und Landungen. Der Betrieb laufe reibungslos.

Nach Aprilwetter am Wochenende können die Menschen in Hessen zum Wochenauftakt wieder auf frühlingshafte Temperaturen hoffen. Nach teilweise Regen und Graupelschauern am Samstag und Sonntag bleibt es am Montag weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Temperaturen steigen dann auf Höchstwerte von 10 bis 14 Grad. Am Dienstag wird es mit bis zu 16 Grad noch ein wenig wärmer. Der Tag werde heiter bis wolkig und bleibe niederschlagsfrei.