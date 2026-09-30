Steigende Energiekosten

Regierungschef Rhein fordert Entlastung auch für Heizkosten

Der Tankrabatt kommt, doch Boris Rhein sieht weiteren Handlungsbedarf bei Heizkosten und Energiepreisen. Was er konkret vorschlägt.

Auch bei den Heizkosten muss es nach Ansicht von Boris Rhein Entlastung geben. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Auch bei den Heizkosten muss es nach Ansicht von Boris Rhein Entlastung geben. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert nach dem Tankrabatt auch Entlastungen bei den Energiekosten fürs Heizen. «Die Spritpreisbremse ist richtig und wichtig, aber ab Januar wird es weiter teuer sein und das Heizen wird auch eine große Rolle spielen», sagte Rhein in der Sendung «17:30 Sat.1 live». «Deswegen muss die CO2-Bepreisung weg und insbesondere muss die Stromsteuer runter.» 

Die Bundesregierung aus CDU und SPD führt am Donnerstag (1.10.) einen zeitlich befristeten Tankrabatt ein. Zunächst bis zum 31. Dezember soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin dadurch um 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet, ergibt sich eine Entlastung um fast 17 Cent pro Liter für Autofahrer.

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