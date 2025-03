Regierungspräsidium gegen Kali-Abwässer in Thüringer Grube

Erfurt/Kassel (dpa) - Das Regierungspräsidium Kassel ist gegen die vom Düngemittelhersteller K+S geplante Einleitung von salzhaltigem Abwasser der Kali-Industrie in die Grube Springen in Thüringen. Das Regierungspräsidium habe dem Vorhaben «das notwendige Einvernehmen versagt», teilte ein Sprecher auf Anfrage in Kassel mit. Die Zeitung «Freies Wort» (Dienstag) berichtete darüber.