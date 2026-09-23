Regionalverband: Stuttgarter S-Bahn wird 2027 nicht gesperrt
Für Pendler im Großraum Stuttgarter gehört es seit Jahren zur Normalität: Die S-Bahn-Strecke in der Innenstadt wird in den Sommerferien wochenlang gesperrt. Nun soll es eine Pause geben.
Stuttgart (dpa/lsw) - Es sind gute Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler, die im Großraum Stuttgart auf die S-Bahn angewiesen sind: Anders als in den vergangenen Jahren plant die Bahn nach Angaben des Regionalverbands Stuttgart im kommenden Jahr keine längere Sperrung der wichtigen S-Bahn-Stammstrecke in der Stuttgarter Innenstadt.
Nach den bisherigen Äußerungen der zuständigen Bahn-Tochter DB InfraGo sei davon auszugehen, dass es im Jahr 2027 keine weitere Stammstreckensperrung geben werde, heißt es in öffentlichen Beratungsunterlagen des Verkehrsausschusses der Regionalversammlung. Zuvor hatte der SWR berichtet. Als Grund nennt der Regionalverband, dass die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 verschoben wurde.
Sechs Jahre Sperrung in Folge
In den vergangenen sechs Jahren war die Stuttgarter Stammstrecke, die auf weiten Teilen in einem Tunnel unter der Landeshauptstadt hindurchführt, in den Sommerferien voll gesperrt gewesen. Reisende mussten auf Ersatzbusse ausweichen.
Grund für die Sperrungen waren unter anderem Bauarbeiten im Zuge der Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens. Dafür wurde auf der Tunnelstrecke eine neue Leit- und Sicherungstechnik eingebaut. Zudem gab es immer wieder Arbeiten zur Anbindung der neuen Stuttgart-21-Strecken an bestehende Gleise.
Ende Juni hatte die Bahn die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der Stuttgarter Innenstadt um weitere fünf Jahre auf 2031 verschoben.