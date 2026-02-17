Bahn

Regionalzug rammt Baum – Strecke stundenlang gesperrt

Ein Regionalzug prallt mit Tempo 100 gegen einen Baum – das hat Folgen für den Bahnverkehr.

Die Strecke musste für Stunden gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Strecke musste für Stunden gesperrt werden. (Symbolbild)

Bad Waldsee (dpa/lsw) - Ein Regionalzug ist bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) mit einem Baum kollidiert. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Die Bahnstrecke war am Morgen für mehrere Stunden gesperrt. Die Regionalbahn RB53 sei auf dem Weg nach Kißlegg gewesen, so die Polizei. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit etwa 100 Kilometern pro Stunde habe der Zug den Baum gerammt. An Bord befanden sich acht bis zehn Fahrgäste. Sie blieben laut Mitteilung unverletzt und wurden mit einem Ersatzbus weiterbefördert. Der beschädigte Zug musste abgeschleppt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto und Zug kollidieren - Bahnstrecke zeitweise gesperrt
Unfälle

Auto und Zug kollidieren - Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Ein Regionalzug stößt in Esslingen mit einem Kleintransporter zusammen. Die Bahnstrecke muss vorübergehend gesperrt werden. Was die Polizei schon weiß.

12.01.2026

Regionalzug mit rund 100 Fahrgästen rammt Einkaufswagen
Im Stadtgebiet

Regionalzug mit rund 100 Fahrgästen rammt Einkaufswagen

Ein Regionalzug mit circa 100 Fahrgästen an Bord kracht bei Ravensburg in einen Einkaufswagen – zum Glück gibt es keine Verletzte.

05.12.2025

Zug erfasst Baum – Bahnverkehr stundenlang unterbrochen
Verkehr

Zug erfasst Baum – Bahnverkehr stundenlang unterbrochen

Ein Mann fällt bei Wittighausen einen Baum. Der stürzt in Richtung der Bahngleise. Das bremst hunderte Zugreisende aus.

11.06.2025

Regionalbahn rammt Güterzug - mehrere Verletzte bei Moers
Zugunfall

Regionalbahn rammt Güterzug - mehrere Verletzte bei Moers

Auf einer Bahnstrecke rammt ein Zug eine abgestellte Lok, die auf das Nebengleis ragt. 14 der 29 Passagiere werden verletzt, drei davon schwer. Nun wird der Unfall rekonstruiert.

24.09.2024

Unfälle

ICE rammt stehenden Zug - Ermittlungen zum Aufprall laufen

Bei der Kollision zwischen einem ICE und einer Werkstattbahn wird glücklicherweise niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache haben aber gerade erst begonnen.

16.11.2023