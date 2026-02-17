Regionalzug rammt Baum – Strecke stundenlang gesperrt
Ein Regionalzug prallt mit Tempo 100 gegen einen Baum – das hat Folgen für den Bahnverkehr.
Bad Waldsee (dpa/lsw) - Ein Regionalzug ist bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) mit einem Baum kollidiert. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Die Bahnstrecke war am Morgen für mehrere Stunden gesperrt. Die Regionalbahn RB53 sei auf dem Weg nach Kißlegg gewesen, so die Polizei.
Mit etwa 100 Kilometern pro Stunde habe der Zug den Baum gerammt. An Bord befanden sich acht bis zehn Fahrgäste. Sie blieben laut Mitteilung unverletzt und wurden mit einem Ersatzbus weiterbefördert. Der beschädigte Zug musste abgeschleppt werden.