Rehlinger will gemeinsam «große Brocken» wegräumen

Saarbrücken/Frankfurt/Main (dpa) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat bei wichtigen anstehenden Fragen Bund und Länder aufgefordert, an einem Strang zu ziehen. «Nach den Aufgeregtheiten der Landtagswahlen müssen wir jetzt das Möglichkeitsfenster nutzen, dass Bund und Länder gemeinsam ein paar große Brocken aus dem Weg räumen», sagte sie am Mittwoch vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag in Frankfurt.