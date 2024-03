Reiner Calmund und Jenny Elvers spielen Rollen in «Passion»

Kassel/Köln (dpa) - Der ehemalige Fußball-Manager Reiner Calmund (75) und die durch allerlei Reality-Shows gegangene Schauspielerin Jenny Elvers (51) werden in diesem Jahr im Bibel-Musical «Die Passion» von RTL zu sehen sein. Die beiden gehören zu einer Schar von Promis, die bei der Inszenierung am 27. März in kleine Gastrollen schlüpfen werden, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Ebenso seien die Moderatorinnen Janique Johnson und Jana Azizi, Moderator Wolfram Kons, Fernsehkoch Mario Kotaska sowie der TV-Richter Ulrich Wetzel («Das Strafgericht») mit kleinen Auftritten vertreten.

Vor allem Calmund dürfte bei Kennern des Formats - eine erste «Passion» hatte es 2022 gegeben - noch in guter Erinnerung sein. Damals war er kurz zu sehen, als sich Jesus (damals gespielt von Alexander Klaws) an einer Imbissbude Brot für das Abendmahl besorgte. Als der Heiland erschien, mümmelte Calmund gerade eine Wurst.

In «Die Passion» wird die Leidensgeschichte Jesu aus der Bibel in einer modernen Variante mit bekannten Popsongs inszeniert. Schauplatz ist in diesem Jahr Kassel, nachdem die Show vor zwei Jahren in Essen ihre Premiere in Deutschland gefeiert hatte. Die Hauptrollen spielen in diesem Jahr unter anderem Moderator und Musiker Ben Blümel (Jesus), Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (Judas) und Popsängerin Nadja Benaissa (Maria).