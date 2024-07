Reisen teurer als vergangenen Sommer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Preise für Pauschalreisen ins In- und Ausland haben in diesem Sommer in Hessen im Vergleich zum Vorjahr teils kräftig angezogen. Wie das Statistische Landesamt kurz nach Beginn der hessischen Sommerferien mitteilte, wurden für pauschal gebuchte Inlandsurlaube im Juni 2024 binnen Jahresfrist 9,3 Prozent mehr fällig. Inlandsflüge waren demnach um 3,3 Prozent teurer, ein Ticket im Bahn-Fernverkehr kostete 6,7 Prozent mehr.

Auch ein Trip innerhalb von Hessen ist kostspieliger geworden: Übernachtungen in einer hessischen Jugendherberge kosteten im Juni 2024 rund 8,7 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, die Preise für Übernachtungen in einem Hotel oder einer Pension stiegen um 8,2 Prozent. Sowohl die Campingplatzgebühren als auch die Miete in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung in Hessen kletterten um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.