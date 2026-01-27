Ausreise verweigert

Reisepass für Notizen genutzt – Mann darf nicht fliegen

Am Flughafen wird der Reisepass eines 22-Jährigen durchgeschaut, der nach London fliegen will. Doch einem Beamten fällt auf: In seinem Pass fehlen Seiten. Was dann passierte.

Wenn Seiten in einem Pass fehlen, verliert er seine Gültigkeit. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Wenn Seiten in einem Pass fehlen, verliert er seine Gültigkeit. (Symbolbild)

Rheinmünster (dpa/lsw) - Ein junger Mann hat Seiten aus seinem Reisepass für Notizen benutzt und durfte daher nicht ausreisen. Der 22-Jährige wollte nach Angaben der Bundespolizei am Montag vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster nach London fliegen. Einem Beamten fiel auf, dass die letzten beiden Seiten in dem Pass fehlten. Der 22-Jährige sagte, er habe sie für Notizen genutzt und anschließend aus dem Pass entfernt.

Ein Pass gilt dadurch als beschädigt und wird ungültig. Deswegen sei dem jungen Mann die Ausreise verweigert worden. Die Bundespolizei stellte den Reisepass sicher und der 22-Jährige werde wegen Sachbeschädigung angezeigt.

