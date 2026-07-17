Fußball

Rekord-Transfer: Freiburg gibt Manzambi an Aston Villa ab

Mit dem Wechsel von Manzambi zu Aston Villa erzielt der SC Freiburg die höchste Ablösesumme seiner Geschichte. Offenbar fließen bis zu 70 Millionen Euro an den Bundesligisten.

Verlässt Freiburg: Johan Manzambi wechselt zu Aston Villa. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer/Keystone/dpa
Verlässt Freiburg: Johan Manzambi wechselt zu Aston Villa. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Johan Manzambi wechselt vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zu Aston Villa nach England. Medienberichten zufolge beträgt die für den Sport-Club historische Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro. Bislang waren Kevin Schade und Merlin Röhl mit jeweils 25 Millionen Euro die teuersten Verkäufe der Vereinsgeschichte.

«Der gemeinsame Weg von der U19 ins Europa League-Finale war sowohl für Johan als auch für uns besonders. Nach wirklich intensiven Gesprächen und Verhandlungen in den vergangenen Wochen profitieren beide Seiten von der gefundenen Lösung», sagte Freiburgs Vorstand Jochen Saier. 

Manzambi hatte sowohl in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Furore gesorgt, ehe er von einer Verletzung ausgebremst wurde. 

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Zunächst galt Newcastle United als Favorit auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen. Doch am Ende machte der Europa-League-Sieger, der sich im Finale gegen die Breisgauer durchgesetzt hatte (3:0), das Rennen. Nach Informationen des «Kicker» und von Sky soll das Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni bis zu 70 Millionen Euro betragen. Der Sport-Club nannte keine Details.

Als Ersatz für Manzambi haben die Freiburger Yannik Engelhardt ins Visier genommen, der zwischen 2021 und 2023 für die zweite Mannschaft auflief. Saier hatte das Interesse kürzlich bestätigt. Derzeit steht Engelhardt noch bei Como 1907 in Italien unter Vertrag.

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