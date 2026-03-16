Rekordgewinn für Frankfurter Volksbank
Mit 22 Fusionen seit 1990 ist die Frankfurter Volksbank rasant gewachsen. Nun legt das Institut Rekordzahlen vor.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Volksbank sieht sich nach einem Rekordgewinn 2025 weiterhin auf Wachstumskurs. «Auf Basis des Erreichten blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft», ließ die Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank Rhein/Main, Eva Wunsch-Weber, mitteilen.
Im vergangenen Jahr stieg der Überschuss zum Vorjahr um 29 Prozent auf 118,8 Millionen Euro und erreichte damit den höchsten Wert in der Geschichte der Bank, die ihr Geschäft im Rhein-Main-Gebiet mit 22 Fusionen seit 1990 deutlich ausgeweitet hat. Den Titel als größte Volksbank Deutschlands gemessen an der Bilanzsumme mussten die Frankfurter allerdings wieder an die Berliner Volksbank abgeben.
Im vergangenen Jahr konnte die Frankfurter Volksbank sowohl den Zinsüberschuss als auch den Provisionsüberschuss steigern. Zudem profitierte das Institut davon, dass Wertpapiere an Wert gewannen. Außerdem fielen die Steueraufwendungen niedriger aus als ein Jahr zuvor, als wegen des Zusammenschlusses mit der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg fusionsbedingt Grunderwerbsteuer angefallen war.