Fußball-Bundesliga

Rekordspieler Günter verlängert beim SC Freiburg

Vertrag verlängert: Christian Günter möchte beim SC Freiburg weiter Erfolge sammeln. In den Geschichtsbüchern des Vereins steht er schon.

Urgestein Christian Günter hat seinen Vertrag beim SC Freiburg noch einmal verlängert. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Urgestein Christian Günter hat seinen Vertrag beim SC Freiburg noch einmal verlängert. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Der frühere Nationalspieler Christian Günter möchte seine Bestmarke als Rekordspieler des SC Freiburg mindestens auch in der kommenden Spielzeit weiter ausbauen. Der Kapitän verlängerte seinen Vertrag noch einmal, wie der badische Fußball-Bundesligist mitteilte. Wie lange der neue Kontrakt läuft, teilten die Freiburger gemäß der Vereinspolitik nicht mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich bin weiterhin sehr hungrig, und es gibt nichts Schöneres, als für den Sport-Club zu spielen», sagte der 32-Jährige. Seine über Jahre gewohnte Stammplatz-Garantie bei den Breisgauern hat Günter allerdings mittlerweile verloren. 

Weg führte aus der Freiburger Fußball-Schule hin zur Clubikone

Seit der C-Jugend spielt der Linksverteidiger bereits beim SC Freiburg. Sein Weg als Profi hatte mit einer Einwechslung im Dezember 2012 in der Bundesliga gegen Fürth begonnen.

Im vergangenen November verewigte er sich beim 2:1 gegen den FC St. Pauli mit seinem 441. Pflichtspiel als alleiniger Rekordspieler des Clubs und löste damit Andreas Zeyer (440) ab. Inzwischen kommt Günter auf 453 Pflichtspieleinsätze für den SC.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bier vor der Kurve - Günter steigt zum SC-Rekordspieler auf
Fußball-Bundesliga

Bier vor der Kurve - Günter steigt zum SC-Rekordspieler auf

Christian Günter prägt seit Jahren den SC Freiburg. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli steht der Kapitän schon vor dem Anpfiff im Mittelpunkt.

09.11.2025

«Beeindruckend gut»: Freiburg verlängert mit Schuster
Fußball-Bundesliga

«Beeindruckend gut»: Freiburg verlängert mit Schuster

Als Julian Schuster beim SC von Christian Streich übernimmt, gibt es so manchen Skeptiker. Diese verstummen aber rasch. Ein neuer Vertrag ist der Lohn für seine Arbeit. Die wird jedoch nicht weniger.

21.07.2025

Günter-Herausforderer Makengo verlängert beim SC Freiburg
Fußball-Bundesliga

Günter-Herausforderer Makengo verlängert beim SC Freiburg

Jordy Makengo hat sich beim SC Freiburg zu einer festen Stütze entwickelt. Als Belohnung erhält der Franzose einen neuen Vertrag.

07.07.2025

SC Freiburg verlängert Vertrag mit Lisa Karl
Fußball-Bundesliga der Frauen

SC Freiburg verlängert Vertrag mit Lisa Karl

Die Abwehrspielerin Lisa Karl spielt weiterhin für den SC Freiburg. Der Fußball-Bundesligist hat den Vertrag mit der 28-Jährigen verlängert.

25.04.2025

Co-Trainer Bruns verlängert beim SC Freiburg
Fußball-Bundesliga

Co-Trainer Bruns verlängert beim SC Freiburg

Als Spieler und Co-Trainer gehört Florian Bruns schon fast zum Freiburger Inventar. Nun wurde die Zusammenarbeit erneut ausgebaut.

10.02.2025