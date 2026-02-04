Rekordspieler Günter verlängert beim SC Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Der frühere Nationalspieler Christian Günter möchte seine Bestmarke als Rekordspieler des SC Freiburg mindestens auch in der kommenden Spielzeit weiter ausbauen. Der Kapitän verlängerte seinen Vertrag noch einmal, wie der badische Fußball-Bundesligist mitteilte. Wie lange der neue Kontrakt läuft, teilten die Freiburger gemäß der Vereinspolitik nicht mit.

«Ich bin weiterhin sehr hungrig, und es gibt nichts Schöneres, als für den Sport-Club zu spielen», sagte der 32-Jährige. Seine über Jahre gewohnte Stammplatz-Garantie bei den Breisgauern hat Günter allerdings mittlerweile verloren.

Weg führte aus der Freiburger Fußball-Schule hin zur Clubikone

Seit der C-Jugend spielt der Linksverteidiger bereits beim SC Freiburg. Sein Weg als Profi hatte mit einer Einwechslung im Dezember 2012 in der Bundesliga gegen Fürth begonnen.