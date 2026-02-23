Remis als Mutmacher? Schmidt: «Brennt noch Licht im Keller»

Heidenheim (dpa) - Die Tabellensituation ist für den 1. FC Heidenheim auch weiterhin ernüchternd. Der Abstand des abgeschlagenen Schlusslichts auf den Relegationsrang beträgt immer noch sechs Punkte, die Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga ist auf zehn Spiele angewachsen. Dennoch könnte das turbulente 3:3 (2:2) gegen den Champions-League-Aspiranten VfB Stuttgart ein Mutmacher für den Club von der Ostalb sein.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schließlich war nicht damit zu rechnen gewesen, dass sich die Heidenheimer angesichts der Krise einen spannenden Schlagabtausch mit dem VfB liefern würden und am Ende auch hätten gewinnen können - zumal nach einem frühen 0:1-Rückstand

FCH-Trainer Frank Schmidt tat sich schwer, einzuordnen, was der Punkt wert ist. «Was soll ich jetzt sagen? Es brennt noch Licht im Keller», sagte Schmidt, räumte aber auch ein: «Eigentlich helfen uns nur Siege.» Seine Mannschaft habe es mit ihren Mitteln «toll gemacht» und sich mit «unfassbarer Leidenschaft» einen Punkt gesichert, lobte der Coach.

Wildes Hin und Her auf dem Platz

Kurios ging es in Hälfte eins zu, als der VfB das vermeintliche 2:1 erzielte. Dann sichtete Schiedsrichter Sascha Stegemann die Videobilder, erkannte das Tor der Gäste ab und entschied angesichts einer Strafraumszene unmittelbar zuvor auf Strafstoß für den FCH. Arijon Ibrahimovic verwandelte sicher. So führte der FCH plötzlich, statt zurückzuliegen. Kurz vor Schluss war der Außenseiter mit dem 3:2 von Sirlord Conteh sogar dicht dran am Sieg, kassierte aber noch den Ausgleich.

«Das Spiel gibt uns Selbstvertrauen und hat uns gezeigt, dass wir auch gegen eine Mannschaft, die oben mitspielt, mithalten können», bilanzierte Eren Dinkci, der Heidenheims erstes Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt hatte.

Wegweisendes Abstiegsduell steht bevor