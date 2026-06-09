Rasensaison im Tennis startet

«Respektlos» - Tennisprofi Altmaier ärgert sich über Tiafoe

Erst hilft US-Profi Tiafoe dem deutschen Tennisspieler Daniel Altmaier nach einem Sturz, dann gibt es Ärger. Warum Altmaier sich respektlos behandelt fühlt.

Daniel Altmaier ärgerte sich über das Verhalten von Frances Tiafoe. Foto: Marijan Murat/dpa
Daniel Altmaier ärgerte sich über das Verhalten von Frances Tiafoe.

Stuttgart (dpa) - Das Erstrunden-Aus in Stuttgart ist für den deutschen Tennisprofi Daniel Altmaier mit Ärger über seinen amerikanischen Gegner Frances Tiafoe zu Ende gegangen. Beim 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 gegen den Turniersiegersieger von 2023 kam es im dritten Satz zu einem Disput. 

«Wo ich zweimal den Ballwurf nicht gut gemacht habe, kam es für mich so rüber, dass er gesagt hat, du kannst den Ball gar nicht werfen. Das finde ich in so einer Situation, um ehrlich zu sein, respektlos - und vor allem mir das direkt in den Augen zu sagen», sagte der 27 Jahre alte Kempener. 

«Anscheinend hat er versucht, eine Lösung zu finden, mich irgendwie aus dem Rhythmus zu bringen. Was ihm in dem Moment gelungen ist», berichtete Altmaier. Wenn das eine Taktik gewesen sei, habe das geklappt. «Mal schauen, wie es beim nächsten Mal ist.»

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Ausgesprochen habe er sich mit Tiafoe nicht mehr, sagte Altmaier bei der Pressekonferenz. «Er hat dann arrogant für mich so ein bisschen geantwortet, einfach zu sagen, ich konnte jetzt keinen Ball retournieren, dadurch dass du nicht den Ball hochwerfen konntest.»

Daniel Altmaier ärgerte sich über Frances Tiafoe. Foto: Marijan Murat/dpa
Daniel Altmaier ärgerte sich über Frances Tiafoe.

Nette Geste von Tiafoe zuvor

Dabei war der US-Amerikaner dem Deutschen zuvor noch zu Hilfe gekommen. Zu Beginn des dritten Satzes war Altmaier auf dem Rasen ausgerutscht und zunächst liegen geblieben. Tiafoe kam auf die andere Seite, half dem Kontrahenten wieder auf die Beine und reichte ihm den Schläger. Das sei «respektvoll» gewesen, so Altmaier.

Der Sturz sei für ihn «ein bisschen bitter» gewesen. «Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da ein deutlich besserer Spieler war». Beim Seitenwechsel nahm der Deutsche eine medizinische Auszeit und ließ sich behandeln - erst danach kam es zum Ärger mit Tiafoe.

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