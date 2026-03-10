«Respektlos»: Torwart Späth kritisiert Handball-Experten

Mannheim (dpa) - Gut fünf Wochen nach dem Silber-Coup der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft hat Nationaltorwart David Späth heftige Kritik an Experten-Kommentare während des Turniers geübt. «Es war teils respektlos, was da für Aussagen getroffen wurden», sagte der Torhüter vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen in einem Interview des «Kicker».

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Späth bezog sich bei seiner Kritik auf das Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen den späteren Europameister Dänemark, bei dem der 23-Jährige überraschend den Vorzug vor Weltklasse-Keeper Andreas Wolff erhalten hatte - obwohl die deutsche Nummer eins beim vorangegangenen 30:28-Sieg gegen Norwegen mit 22 Paraden eine überragende Leistung abgeliefert hatte.

«Ohne die Leistung von Andi zu schmälern: Ich bin auch ein Teil der Mannschaft und wurde eingesetzt. Dafür so eine Hatewelle abzubekommen, ist schon brutal», klagte Späth und räumte ein: «Es hat mich auch sehr beschäftigt.» Er habe daher «großen Respekt vor Fußballern, vor Leuten wie Florian Wirtz oder Nick Woltemade, die teils auch grundlos kritisiert werden.»

Intensive Debatte um Torwartwechsel

Die Maßnahme von Bundestrainer Alfred Gislason im mit 26:31 verlorenen EM-Duell gegen Dänemark hatte nicht nur zahlreiche Zuschauer, sondern auch etliche Experten verwundert. «Ich habe gedacht: Okay, schenken wir ab», sagte 2007er-Weltmeister Pascal Hens damals.

Auch Handball-Ikone Stefan Kretzschmar sprach im Anschluss von einer diskutablen Signalwirkung. «Was kann das bedeuten als Zeichen für die Mannschaft? Wie nehme ich das als Mannschaft auf in einem der alles entscheidenden Spiele?», stellte er den Torwartwechsel infrage.

Foto: Sina Schuldt/dpa Lieferte im EM-Hauptrundenspiel gegen Dänemark eine gute Leistung ab: Torwart David Späth. (Archivbild)