Ermittlungen laufen

Rettungsdienst behandelt Dutzende nach Reizgasaustritt

Absicht oder Malheur? Bei einem Zwischenfall in einer Sprachschule müssen 24 Kinder und 10 Erwachsene medizinisch versorgt werden.

Zum Einsatz kam es am Nachmittag am Mauritiusplatz in Wiesbaden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zum Einsatz kam es am Nachmittag am Mauritiusplatz in Wiesbaden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Reizgasaustritt in einer Sprachschule in Wiesbaden sind Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz ausgerückt. 34 Menschen klagten dort über Atemwegsreizungen, wie die Feuerwehr der hessischen Landeshauptstadt mitteilte. 

Die 24 Kinder und 10 Erwachsenen seien vom Rettungsdienst medizinisch versorgt worden. Ernsthafte Verletzungen gab es nicht. Das Gebäude sei von der Feuerwehr belüftet und kontrolliert worden. Zur Ursache des Reizgasaustritts im Treppenraum sowie zur Herkunft des Stoffes ermittelt die Polizei.

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