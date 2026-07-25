Notfälle

Rettungshelikopter decken Hessen mit 60-Kilometer-Radien ab

Fünf hessische Rettungshubschrauber und zehn weitere grenznahe Maschinen sorgen laut Ministerium für eine flächendeckende Luftrettung. Im Notfall seien sie in weniger als einer Viertelstunde vor Ort.

Derzeit sind fünf Rettungshubschrauber in Hessen stationiert. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Derzeit sind fünf Rettungshubschrauber in Hessen stationiert. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Notfall ist in Hessen laut einer Analyse des Gesundheitsministeriums durchschnittlich rund 13 bis 14 Minuten nach seiner Alarmierung ein Rettungshubschrauber vor Ort. Das habe die Auswertung sogenannter Primäreinsätze für die Jahre 2021 bis 2023 ergeben, teilte das Ministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. 

Derzeit sind fünf Rettungshubschrauber in Hessen stationiert: «Christoph 2» in Frankfurt, «Christoph 7» in Kassel, «Christoph 28» in Fulda sowie «Christoph Gießen» und «Christoph Mittelhessen» in Reichelsheim in der Wetterau. Deutsche Rettungshubschrauber sind nach dem heiligen Christophorus benannt, dem Schutzpatron der Reisenden.

Hessen bei der Luftrettung komplett abgedeckt

Gemäß dem hessischen Fachplan Luftrettung beträgt der planerische Einsatzradius eines Rettungshubschraubers 60 Kilometer rund um seinen Standort, wie das Ministerium erläuterte. Da die Alarmierung in der Luftrettung länderübergreifend erfolge, stünden für Hessen bei akuten Notfällen zehn weitere Hubschrauber bereit, die dicht an der Landesgrenze stationiert sind. Somit sei das Bundesland mit Radien von jeweils 60 Kilometern komplett abgedeckt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die in Hessen stationierte Rettungshubschrauber haben - bis auf «Christoph Mittelhessen» - jährlich mehr als 1.000 Einsätze, wie aus der Antwort des Ministeriums hervorgeht. Zu den Notfalleinsätzen kommen auch sogenannte Sekundäreinsätze, bei denen Intensivpatienten zwischen Krankenhäusern verlegt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
ADAC-Rettungshubschrauber fliegen knapp 49.000 Einsätze
Notfälle

ADAC-Rettungshubschrauber fliegen knapp 49.000 Einsätze

Ob schwerer Unfall oder Herzinfarkt: Die Rettungshubschrauber des ADAC sind bei medizinischen Notfällen im Dauereinsatz.

11.02.2026

49.000 Einsätze für ADAC-Luftrettung
Notfälle

49.000 Einsätze für ADAC-Luftrettung

Wenn es im Notfall schnell gehen muss, kommt die ADAC-Luftrettung mit dem Hubschrauber. Jetzt zieht sie Bilanz für 2024.

18.02.2025

ADAC-Rettungshubschrauber fliegen weniger Einsätze im Land
Notfälle

ADAC-Rettungshubschrauber fliegen weniger Einsätze im Land

Wenn ein Notarzt schnell zu einem entlegenen Unfallort muss, dann hilft häufig der Rettungshubschrauber. Wegen zwei Entwicklungen müssen die Luftretter aber seltener abheben.

18.02.2025

ADAC Luftrettung: Weniger Einsätze in Hessen
Notfälle

ADAC Luftrettung: Weniger Einsätze in Hessen

Ein Rettungshubschrauber muss im Notfall schnell vor Ort sein. Wie viele Einsätze gab es für «Christoph 28» der ADAC Luftrettung in Hessen im vergangenen Jahr?

18.02.2025

Hilfsorganisationen

Weniger Einsätze für ADAC-Rettungshubschrauber

Die ADAC Luftrettung wurde 1970 gegründet und betreibt 37 Hubschrauber-Stationen mit 55 Hubschraubern. Diese kamen im vergangen Jahr zwar weniger zum Einsatz, dennoch ist die Zahl der Notfälle hoch.

20.02.2024