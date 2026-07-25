Rettungshelikopter decken Hessen mit 60-Kilometer-Radien ab
Fünf hessische Rettungshubschrauber und zehn weitere grenznahe Maschinen sorgen laut Ministerium für eine flächendeckende Luftrettung. Im Notfall seien sie in weniger als einer Viertelstunde vor Ort.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Notfall ist in Hessen laut einer Analyse des Gesundheitsministeriums durchschnittlich rund 13 bis 14 Minuten nach seiner Alarmierung ein Rettungshubschrauber vor Ort. Das habe die Auswertung sogenannter Primäreinsätze für die Jahre 2021 bis 2023 ergeben, teilte das Ministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit.
Derzeit sind fünf Rettungshubschrauber in Hessen stationiert: «Christoph 2» in Frankfurt, «Christoph 7» in Kassel, «Christoph 28» in Fulda sowie «Christoph Gießen» und «Christoph Mittelhessen» in Reichelsheim in der Wetterau. Deutsche Rettungshubschrauber sind nach dem heiligen Christophorus benannt, dem Schutzpatron der Reisenden.
Hessen bei der Luftrettung komplett abgedeckt
Gemäß dem hessischen Fachplan Luftrettung beträgt der planerische Einsatzradius eines Rettungshubschraubers 60 Kilometer rund um seinen Standort, wie das Ministerium erläuterte. Da die Alarmierung in der Luftrettung länderübergreifend erfolge, stünden für Hessen bei akuten Notfällen zehn weitere Hubschrauber bereit, die dicht an der Landesgrenze stationiert sind. Somit sei das Bundesland mit Radien von jeweils 60 Kilometern komplett abgedeckt.
Die in Hessen stationierte Rettungshubschrauber haben - bis auf «Christoph Mittelhessen» - jährlich mehr als 1.000 Einsätze, wie aus der Antwort des Ministeriums hervorgeht. Zu den Notfalleinsätzen kommen auch sogenannte Sekundäreinsätze, bei denen Intensivpatienten zwischen Krankenhäusern verlegt werden.