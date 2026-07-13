Rettungskräfte bergen toten Mann aus Baggersee
Ein aufmerksamer Zeuge alarmiert die Polizei, als er am Ufer eines Sees Kleidungsstücke findet, die niemandem zuzuordnen sind. Gegen Mittag wird schließlich ein lebloser Mann im See gefunden.
Eschwege (dpa/lhe) - Die Polizei hat am Mittag aus einem Baggersee in Eschwege im Werra-Meißner-Kreis die Leiche eines Mannes geborgen. Ein besorgter Fahrradfahrer habe am Morgen die Polizei alarmiert, nachdem er herrenlose Kleidungsstücke am Ufer gefunden habe, teilte die Polizei Eschwege mit.
Bei der Suche mittels Drohnen und Booten habe der Mann rund fünf Stunden später nur noch tot geborgen werden können. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach eigenen Angaben aus. Möglicherweise habe es sich um einen tragischen Unfall gehandelt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.