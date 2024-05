Rettungssanitäter mit Waschbecken und Siphon attackiert

Kassel (dpa/lhe) - Ein Rettungssanitäter ist in Kassel-Bettenhausen

von einem Passanten beleidigt und mit Sanitärinstallationen angegriffen worden. Der 29-jährige Sanitäter sei am Montag nach eigenen Angaben bei der Rückfahrt von einem Einsatz zunächst von einem Passanten beleidigt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach sei er ausgestiegen, um den Mann zur Rede zu stellen. Im daraus entstehenden Streit habe der Mann den Sanitäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn getreten. Dann habe er ein auf dem Parkplatz liegendes Waschbecken angehoben und es in Richtung des Sanitäters geworfen, so die Polizei weiter. Als der mutmaßliche Täter einen Metallsiphon als potenzielle Schlagwaffe in die Hand nahm, verteidigte sich der Sanitäter nach eigenen Angaben mit Pfefferspray. Der Passant habe daraufhin den Siphon fallen lassen und sei geflüchtet.