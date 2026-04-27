Reul dankt mutigen Männern nach Anschlag in ICE
Nach dem Anschlag in einem ICE Anfang April lobt Innenminister Reul zwei Männer für ihren Mut. Sie hatten den Täter in der Zugtoilette festgesetzt und so weitere Fahrgäste geschützt.
Düsseldorf/Siegburg (dpa) - Nach einem Sprengstoffanschlag in einem ICE Anfang April hat sich Innenminister Herbert Reul (CDU) per Brief bei zwei Männern bedankt, die den Täter in der Zugtoilette festgesetzt hatten. «Durch Ihr beherztes Eingreifen kamen die vielen weiteren Fahrgäste, die mit Ihnen im Zug saßen, mit einem großen Schrecken davon», schrieb Reul in seinem Dankesbrief, der der dpa im Wortlaut vorliegt.
In dem ICE hatte am 2. April ein 20-Jähriger laut Polizei zwei Sprengkörper gezündet. Der Deutsche soll in Aachen an Bord des ICE gegangen sein und nach einem Zwischenstopp in Köln-Deutz die Sprengsätze gezündet haben. Fahrgäste wurden durch umherfliegende Plastikkugeln aus den Sprengkörpern leicht verletzt, einige Menschen erlitten auch Knalltraumata.
Die beiden Männer aus dem hessischen Darmstadt und der Schweiz hatten den Täter laut Polizei in der Zugtoilette festgesetzt. Beamte der Bundespolizei nahmen den jungen Mann im Bahnhof Siegburg/Bonn fest. Laut Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf gibt es Erkenntnisse, dass der 20-Jährige politisch «dem rechten Spektrum zuzuordnen» sei, andererseits soll es aber auch Hinweise auf eine psychische Erkrankung geben.
Reul: «Um andere Menschen zu schützen, haben Sie gehandelt»
Reul schrieb den beiden mutigen Männern: «Es gibt zum Glück nicht viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens eine solche Situation hautnah miterleben müssen, wie sie Ihnen während der Zugfahrt am Abend des 2. April 2026 nahe Siegburg passiert ist. Umso bemerkenswerter war Ihre geistesgegenwärtige Reaktion!»
Weiter schrieb Reul: «Es sind Momente wie diese, nach denen oft die berühmte Zivilcourage beschworen wird. Sie haben gezeigt, wie sie konkret aussehen kann: Um andere Menschen zu schützen, haben Sie gehandelt – und dabei für sich selbst Risiken in Kauf genommen. Das ist alles andere als selbstverständlich – dafür möchte ich Ihnen auf diesem Wege von Herzen meinen Dank aussprechen!»