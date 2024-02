Rewe-Einkaufsbus in Nordhessen wird eingestellt

Hessen (dpa/lhe) - Der rollende Supermarkt von Rewe und der Deutschen Bahn in Nordhessen wird nicht weiterbetrieben. Wegen mangelnder Resonanz sei das Pilotprojekt nicht rentabel gewesen, teilte eine Sprecherin des Handelskonzerns am Montag mit. Ursprünglich sollte der Einkaufsbus nach der Winterpause ab März wieder mehrere Ortschaften in Nordhessen anfahren und Kunden dort mit Lebensmitteln versorgen. Zuvor hatten mehrere Medien hierüber berichtet.