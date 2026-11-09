Bundespräsidentenwahl

Rhein begrüßt Aigners Nominierung für höchstes Staatsamt

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein kennt Ilse Aigner aus der gemeinsamen Zeit an der Spitze von Landtagen. Warum er der CSU-Politikerin zutraut, Deutschland weltweit zu repräsentieren.

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner soll als erste Frau an die Spitze des deutschen Staates rücken. Foto: Michael Kappeler/dpa
Die CSU-Politikerin Ilse Aigner soll als erste Frau an die Spitze des deutschen Staates rücken.

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich über CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl erfreut gezeigt. Die Präsidentin des bayerischen Landtags sei «eine gute Kandidatin für das höchste Staatsamt. Sie wird unser Land in schwierigen Zeiten zusammenhalten», teilte der hessische Regierungschef und frühere Präsident des Wiesbadener Landtags mit.

«Aus unserer gemeinsamen Zeit an der Spitze der Parlamente in Bayern und Hessen weiß ich um ihre Fähigkeit, Menschen zu verbinden und unterschiedliche Meinungen zu moderieren», ergänzte Rhein. «Dialog und integrative Kraft - das zeichnet Ilse Aigner als Landtagspräsidentin aus. Ich freue mich für Ilse Aigner und wünsche ihr eine glückliche Hand für die nächsten fünf Jahre und die zu bestehenden Herausforderungen.»

Die vermutliche künftige Bundespräsidentin Ilse Aigner wird in Berlin ein Interimsquartier beziehen, weil der Amtssitz des Staatschefs renoviert wird. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Die vermutliche künftige Bundespräsidentin Ilse Aigner wird in Berlin ein Interimsquartier beziehen, weil der Amtssitz des Staatschefs renoviert wird. (Archivbild)

Die CDU-Führung hatte die bayerische Politikerin als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar in Berlin nominiert. CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz sagte, mit Aigner gewinne Deutschland eine Bundespräsidentin mit Würde und Herz. Sollte sie gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze.

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