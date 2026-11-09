Rhein begrüßt Aigners Nominierung für höchstes Staatsamt
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein kennt Ilse Aigner aus der gemeinsamen Zeit an der Spitze von Landtagen. Warum er der CSU-Politikerin zutraut, Deutschland weltweit zu repräsentieren.
Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich über CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl erfreut gezeigt. Die Präsidentin des bayerischen Landtags sei «eine gute Kandidatin für das höchste Staatsamt. Sie wird unser Land in schwierigen Zeiten zusammenhalten», teilte der hessische Regierungschef und frühere Präsident des Wiesbadener Landtags mit.
«Aus unserer gemeinsamen Zeit an der Spitze der Parlamente in Bayern und Hessen weiß ich um ihre Fähigkeit, Menschen zu verbinden und unterschiedliche Meinungen zu moderieren», ergänzte Rhein. «Dialog und integrative Kraft - das zeichnet Ilse Aigner als Landtagspräsidentin aus. Ich freue mich für Ilse Aigner und wünsche ihr eine glückliche Hand für die nächsten fünf Jahre und die zu bestehenden Herausforderungen.»
Die CDU-Führung hatte die bayerische Politikerin als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar in Berlin nominiert. CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz sagte, mit Aigner gewinne Deutschland eine Bundespräsidentin mit Würde und Herz. Sollte sie gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze.