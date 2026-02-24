Rhein begrüßt Einigung bei Abschiebungen in Drittstaaten

Wiesbaden/Brüssel (dpa/lhe) - Hessens Regierungschef Boris Rhein begrüßt die europäische Einigung auf einfachere künftige Abschiebungen in Drittstaaten, zu denen Schutzsuchende keinerlei Verbindung haben. Sie sei «ein wichtiger Schritt hin zu mehr Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Migration», teilte der CDU-Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.

«Leichtere Abschiebungen in Drittstaaten und eine einheitliche Liste sicherer Herkunftsstaaten setzen genau das um, was wir in Hessen seit Langem fordern: schnellere Verfahren, klare Entscheidungen und konsequente Rückführungen für Menschen ohne Schutzanspruch», ergänzte Rhein wenige Wochen vor den hessischen Kommunalwahlen am 15. März.

Foto: Arne Dedert/dpa Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, dringt auf konsequente Abschiebungen für Migranten ohne Schutzanspruch. (Archivbild)

«Das entlastet unsere Kommunen spürbar und stärkt zugleich die Akzeptanz tatsächlich Verfolgter, die wir weiterhin schützen», sagte der Ministerpräsident. Nun sei der Bundestag gefragt, die nationalen Voraussetzungen zu schaffen und die europäischen Vorgaben zügig umzusetzen: «Wir brauchen mehr Rückführungen, belastbare Abkommen mit Drittstaaten und insgesamt konsequentere Verfahren.»

Neue europäische Asylregeln von Juni an

Die vereinfachten Abschiebungen in Drittstaaten sollen von Juni an möglich sein. Bislang ist es nötig, dass Asylsuchende eine enge Verbindung zu einem solchen Staat haben, etwa durch Familienangehörige oder einen längeren Aufenthalt. Künftig soll es schon reichen, wenn ein Abkommen zwischen einem Mitgliedstaat und dem Drittstaat besteht.