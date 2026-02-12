Sicherheitskonferenz

Rhein: Eigene militärische Stärke wichtig für Europa

Hessens Regierungschef Rhein sieht Europa in der Pflicht, seine Sicherheit selbst zu verantworten. Welche Themen noch auf seiner Agenda beim Besuch der Münchner Sicherheitskonferenz stehen.

Boris Rhein ist erstmals bei der Münchener Sicherheitskonferenz dabei. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Boris Rhein ist erstmals bei der Münchener Sicherheitskonferenz dabei. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Deutschland und Europa sollten nach den Worten von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ihre militärische Sicherheit mehr selbst in die Hand nehmen. «Für mich ist klar: An eigener militärischer Stärke führt kein Weg vorbei. Glaubwürdige Abschreckung und starke Rüstung sind wieder entscheidende Faktoren für Frieden, Stabilität und Wohlstand», erklärte er vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz, dem weltweit wichtigsten Spitzentreffen zur Sicherheitspolitik. «Wir stehen in Europa vor der Wahl: Entweder sichern wir unsere Freiheit selbst – oder andere entscheiden über unser Schicksal.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Rhein trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Die sicherheitspolitische Realität in der Welt habe sich grundlegend verändert, ergänzte der Regierungschef mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Rhein wird erstmals an der Sicherheitskonferenz teilnehmen. Dort sind bilaterale Gespräche unter anderem mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Premierminister von Kroatien, Andrej Plenković, geplant. 

Enges Band zwischen Europa und USA ist historisch gewachsen

Am Samstag bestreitet Rhein ein gemeinsames Panel mit Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien, wie die Staatskanzlei mitteilte. Der 58-Jährige gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Demokraten bei der Wahl 2029. Thema der Diskussion sind die transatlantische Kooperation und die internationale Bedeutung starker Regionen. 

«Das enge Band zwischen Europa und den USA ist historisch gewachsen und unentbehrlich für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand», bekräftigte Rhein. Europa müsse jedoch selbst Antworten finden auf den Krieg in der Ukraine, auf Cyberangriffe und Attacken auf die kritische Infrastruktur. Dazu zähle auch, in eine intensive Debatte über einen europäischen Nuklearschirm einzusteigen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Boris Rhein fordert Auto-Agenda 2030 für mehr Marktanteile
Automobilindustrie

Boris Rhein fordert Auto-Agenda 2030 für mehr Marktanteile

Einst Mythos VW Käfer und Exportweltmeister – und jetzt ein Autogipfel. Wie Hessens CDU-Regierungschef die Autoindustrie für den Weltmarkt fit machen will. Und was sagt sein SPD-Verkehrsminister?

09.10.2025

Ministerpräsident Rhein fordert «Rüstungsoffensive»
Verteidigung

Ministerpräsident Rhein fordert «Rüstungsoffensive»

Hessens Regierungschef Rhein fordert mehr Investitionen in die Rüstung. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz soll die Stärkung der Industrie im Fokus stehen.

27.09.2025

Rhein dringt in Litauen auf Verteidigungsfähigkeit
Verteidigung

Rhein dringt in Litauen auf Verteidigungsfähigkeit

Die Bundeswehr stationiert erstmals eine Brigade permanent im Ausland. Hessens Regierungschef fordert in Litauen eine Vorbereitung auf einen Nato-Bündnisfall - auch bei der heimatlichen Infrastruktur.

22.05.2025

Fünf Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz
Ende des Westens?

Fünf Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

Ist es nur ein Weckruf oder schon der Todesstoß für die westliche Wertegemeinschaft? Das transatlantische Bündnis geht schwer erschüttert aus der Münchner Sicherheitskonferenz hervor.

16.02.2025

Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz
Ukrainischer Präsident

Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz

Jetzt ist offiziell, was schon lange erwartet wurde: Der ukrainische Präsident kommt erstmals seit neun Monaten wieder nach Deutschland.

15.02.2024