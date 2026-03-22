Rhein gratuliert CDU Rheinland-Pfalz zu «historischem» Sieg
Der CDU-Politiker schickt Glückwünsche über die Landesgrenze. Er sieht den Weg frei für eine Regierung unter CDU-Führung.
Wiesbaden/Mainz (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat seinem Parteikollegen Gordon Schnieder zu einem «historischen Wahlsieg» bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gratuliert. «Zum ersten Mal seit 35 Jahren ist der Weg frei für einen Politikwechsel und für eine christlich-soziale Koalition unter klarer Führung der CDU», schrieb er auf Instagram.
Die CDU wurde ersten Hochrechnungen nach bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stärkste Kraft. Die SPD, die bisher den Ministerpräsidenten stellte, verlor deutlich an Stimmen und landete auf Platz zwei.