Landtagswahl

Rhein gratuliert CDU Rheinland-Pfalz zu «historischem» Sieg

Der CDU-Politiker schickt Glückwünsche über die Landesgrenze. Er sieht den Weg frei für eine Regierung unter CDU-Führung.

Der CDU-Politiker gratulierte der Partei im Nachbar-Bundesland. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Der CDU-Politiker gratulierte der Partei im Nachbar-Bundesland. (Archivbild)

Wiesbaden/Mainz (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat seinem Parteikollegen Gordon Schnieder zu einem «historischen Wahlsieg» bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gratuliert. «Zum ersten Mal seit 35 Jahren ist der Weg frei für einen Politikwechsel und für eine christlich-soziale Koalition unter klarer Führung der CDU», schrieb er auf Instagram.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die CDU wurde ersten Hochrechnungen nach bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stärkste Kraft. Die SPD, die bisher den Ministerpräsidenten stellte, verlor deutlich an Stimmen und landete auf Platz zwei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CDU besiegt SPD in Rheinland-Pfalz – AfD mehr als verdoppelt
Landtagswahl

CDU besiegt SPD in Rheinland-Pfalz – AfD mehr als verdoppelt

Schon wieder ein Wahldebakel für die SPD: Nach fast 35 Jahren verliert sie das Ministerpräsidenten-Amt in Mainz an die CDU. Für die Koalition im Bund könnte es nun turbulent werden.

vor 9 Minuten

Hochrechnungen: CDU vor SPD in Rheinland-Pfalz

22.03.2026

Prognosen: CDU vor SPD in Rheinland-Pfalz

22.03.2026

ZDF-Umfrage: CDU in Rheinland-Pfalz knapp vor SPD
Landtagswahl

ZDF-Umfrage: CDU in Rheinland-Pfalz knapp vor SPD

In Rheinland-Pfalz liefern sich CDU und SPD in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber auch für die anderen Parteien wird es in der Endphase spannend.

13.03.2026

Schweitzer neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz
Amtswechsel in Staatskanzlei

Schweitzer neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer zieht sich sichtlich gerührt aus der Politik zurück. Der neue rheinland-pfälzische Regierungschef Schweitzer bekommt auf Anhieb mehr Stimmen als die Ampel in dem Land Abgeordnete hat.

10.07.2024