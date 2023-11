Rhein: Koalition mit SPD keine Absage an Schwarz-Grün

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Entscheidung zur Koalition mit der SPD ist nach Ansicht von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) keine grundsätzliche Absage an schwarz-grüne Bündnisse auf Landes- oder Bundesebene. «Wir haben eine Entscheidung für Hessen getroffen und nicht für den Bund», sagte Rhein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Das ist keine Absage an schwarz-grüne Bündnisse in anderen Ländern oder im Bund.»